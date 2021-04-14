Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Франции Эммануэлем Макроном пройдет в Елисейском дворце в формате обеда.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Мероприятие назначено на 16 апреля на 13.15 по местному времени (14.15 — по Киеву).

Во время встречи Зеленский и Макрон должны обсудить обострение ситуации на Востоке Украины.

Встреча Зеленского и Макрона

После проведения видеоконференции, в которой принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава РФ Владимир Путин в СМИ начала распространяться информация о подобном разговоре западных лидеров с Зеленским.

Однако позже стало известно о визите украинского президента во Францию.

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Источник: Еlysee