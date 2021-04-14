Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Франції Еммануелем Макроном відбудеться у Єлисейському палаці у форматі обіду.

Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Захід призначено на 16 квітня на 13.15 за місцевим часом (14.15 – за київським часом).

Під час зустрічі Зеленський і Макрон мають обговорити загострення ситуації на Сході України.

Зустріч Зеленського і Макрона

Після проведення відеоконференції, у якій брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і очільник РФ Володимир Путін у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про подібну розмову західних лідерів із Зеленським.

Однак пізніше стало відомо про візит українського президента до Франції.

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Джерело: Еlysee