Дом Уткина никто не разрешал сносить — Кличко

Ни Киевская городская администрация, ни Минкульт, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция не разрешали сносить дом Уткина в Киеве. Поэтому те, кто это сделал, будут отвечать перед законом.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ.

— Ни КМДА, ни Министерство культуры, ни ГАСИ не давали разрешения на снос этого дома. Поэтому сейчас прокуратура ведет уголовное дело о сносе, — заявил он.

По словам Кличко, КГГА не всегда может предотвратить разрушение исторических зданий, ведь те находятся в частной собственности.

Также он заверил, что дом Уткина был в нормальном состоянии.

— Большое количество таких памятников находится в частной собственности. И мы не можем ничего сделать, даже штрафы выписать не можем, — подчеркнул он.

Кроме того, мэр Киева сообщил, что КГГА готова восстановить дома, находящиеся в разрушительном состоянии, например дом Сикорского и Гостиный двор.

И хотя деньги на реконструкцию зарезервировали, но процесс все равно затягивается.

Снос имения Уткина

В начале апреля в центре Киева снесли историческое здание – доходный дом Уткина, возведенный в XIX веке.

Это было единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь.

По разным данным, здесь планируют построить 26-этажный ЖК апарт-отель Times.

Подробнее о сносе имения Уткина в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.