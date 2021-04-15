Будинок Уткіна ніхто не дозволяв зносити – Кличко

Ні Київська міська адміністрація, ні Мінкульт, ні Державна архітектурно-будівельна інспекція не дозволяли зносити будинок Уткіна в Києві. Тому ті, хто це зробив відповідатимуть перед законом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо НВ.

– Ні КМДА, ні Міністерство культури, ні ДАБІ не давали дозволів на знесення цього будинку. Тому наразі прокуратура веде кримінальну справу щодо цього знесення, – заявив він.

За словами Кличка, КМДА не завжди може запобігти руйнуванню історичних будівель, адже ті перебувають у приватній власності.

Також він запевнив, що будинок Уткіна був у нормальному стані.

– Велика кількість таких пам’яток перебуває у приватній власності. І ми не можемо нічого зробити, навіть штрафи виписати не можемо, – наголосив він.

Окрім того, мер Києва повідомив, що КМДА готова відновити будинки, які перебувають в руйнівному стані, наприклад будинок Сікорського та Гостинний двір.

І хоч гроші на реконструкцію зарезервували, та процес все одно затягується.

Знесення будівлі Уткіна

На початку квітня в центрі Києва знесли історичну будівлю – прибутковий будинок Уткіна, зведений у XIX столітті.

Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь.

За різними даними, тут планують побудувати 26-поверховий ЖК ‎Апарт-готель Times.

Детальніше про знесення маєтку Уткіна в Києві – читайте в матеріалі Фактів ICTV.