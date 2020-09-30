В Киеве снесли 150-летний дом ради очередного бизнес-центра

Дом по адресу Саксаганского, 76 в Киеве простоял по словам историков полтора века, но теперь под ковшом экскаватора он сложился как карточный.

Фирма, которая снесла здание, называется Инвест-рентал. Она купила объект год назад, сейчас же решила, что он аварийный.

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То, что сейчас происходит на площадке, застройщик называет реконструкцией и уверяет, что все разрешения на такие работы имеет.

Если верить паспорту объекта, на этом месте вырастет пятиэтажный бизнес-центр 27 метров высотой.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля только принял заявку о начале работ. А проверять, что там фирма сносит или сводит здание, говорят, что не уполномочены. Разрешения якобы должно было выдавать Минкультуры.

Уничтоженный дом не имел охранного статуса, поскольку, в отличие от двух соседних, не был в реестре памятников. Несмотря на это, трогать сооружение никто не имел права, потому что стояло оно в центральном историческом ареале Киева. Впрочем, застройщик лихо воспользовался трещинами в законе, считают активисты.

Штаб обороны Киева обратится в полицию. Но в серьезное наказание активисты не верят, даже если дело дойдет до суда. Самое обидное, говорят киевляне, что столица навсегда потеряла еще одну историческую черту своего лица.

Но Фактам ICTV сообщили, что застройщика на днях обяжут снести металлическую ограду и прекратить работы на стройплощадке.

Незаконное строительство в Жулянах

В Соломенском районе в Жулянах на исторической местности, где когда-то была деревня — сейчас уютный микрорайон с частными домами. Но прямо у усадеб людей начали возводить высотку.

Обещают три этажа, но сооружают ее без документов и с нарушением всех строительных норм. По факту незаконной застройки даже открыто уголовное производство — но кирпич за кирпичом процесс продолжается.