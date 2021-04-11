У Києві знесли 120-річний маєток купця Уткіна – ВІДЕО, ФОТО

У центрі Києві знесли чергову історичну будівлю. Прибутковий будинок Уткіна, зведений у XIX столітті, почали демонтувати напередодні.

Будівля розташована біля залізничного вокзалу на вулиці Симона Петлюри, 29.

Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь.

Охоронного статусу будинок не мав, однак зберігся в чудовому стані. Його почали демонтувати 20 березня, тоді вийняли віконні рами.

Нині тут працює будівельна техніка. За різними даними тут планують побудувати 26-поверховий ЖК ‎Апарт-готель Times.























У центрі Києва знесли історичний маєток купця Уткіна, якому 120 років / 6 фотографий

Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що за фактом демонтажу будинку Уткіна розпочато кримінальне провадження

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України – Самоправство.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває.

Маєток Івана Уткіна

Автором проекту маєтку був український архітектор Олександр Вербицький. Будинком володів купець другої гільдії Іван Якович Уткін, що займався продажем олійних фарб.

Садиба була у його власності тривалий час з 1899 до щонайменше 1914 року. Маєток було виконано у стилі неоренесанс.

З часом фасад будівлі тратив багато декоративних елементів: вази на аттиках, ліпні картуші, що прикрашали простінки між вікнами другого поверху.