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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Инфляция в Украине в 2021 году вырастет до 8% — Нацбанк

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.

інфляція економіка

В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% до 2022 году.

— Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения до 5% в первом полугодии-2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне, — сообщили в Нацбанке.

Ожидается, что пик скачка инфляции на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью она начнет снижаться. В Нацбанке объяснили, что в целом причиной стремительного ускорения инфляции являются временные факторы, в частности, рост мировых цен на продовольствие и энергоносители, оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев.

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Кроме того, давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности, за счет повышения зарплат и подорожания товаров.

Накануне аналитики J.P. Morgan также прогнозировали рост инфляции в Украинеономіка  до около 9% к третьему кварталу 2021 года.

В то же время, согласно их прогнозам, следует ожидать роста валового внутреннего продукта в 2021 году на 5,6% и повышения учетной ставки до 7%.

Источник: НБУ

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