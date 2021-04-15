Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 с 7%, как это было в январском прогнозе, до 8%.

В то же время в НБУ надеются, что инфляция вернется до 5% до 2022 году.

— Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения до 5% в первом полугодии-2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне, — сообщили в Нацбанке.

Ожидается, что пик скачка инфляции на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью она начнет снижаться. В Нацбанке объяснили, что в целом причиной стремительного ускорения инфляции являются временные факторы, в частности, рост мировых цен на продовольствие и энергоносители, оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев.

Кроме того, давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности, за счет повышения зарплат и подорожания товаров.

Накануне аналитики J.P. Morgan также прогнозировали рост инфляции в Украинеономіка до около 9% к третьему кварталу 2021 года.

В то же время, согласно их прогнозам, следует ожидать роста валового внутреннего продукта в 2021 году на 5,6% и повышения учетной ставки до 7%.