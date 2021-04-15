Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 7%, як це було у січневому прогнозі, до 8%.

Водночас в НБУ сподіваються, що інфляція повернеться до 5% до 2022 року.

– З огляду на стрімке відновлення світової економіки і посилення інфляційного тиску, Нацбанк переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, але очікує її повернення до 5% у першому півріччі-2022 року і подальшу стабілізацію на цьому рівні, – повідомили у Нацбанку.

Очікується, що пік стрибка інфляції на рівні близько 9,6% припаде на третій квартал 2021 року, а восени вона почне знижуватися. У Нацбанку пояснили, що загалом причиною стрімкого прискорення інфляції є тимчасові фактори, зокрема, зростання світових цін на продовольство і енергоносії, пожвавлення глобальної економіки і ефекти від гірших врожаїв.

Крім того, тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема, за рахунок підвищення зарплат і здорожчання товарів.

Напередодні аналітики J.P. Morgan також прогнозували зростання інфляції в Україні до близько 9% до третього кварталу 2021 року.

Водночас, згідно з їхніми прогнозами, варто очікувати зростання валового внутрішнього продукту у 2021 році на 5,6%.і підвищення облікової ставки до 7%.