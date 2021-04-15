НБУ повысил учетную ставку до 7,5%

Национальный банк Украины с 16 апреля увеличивает учетную ставку на 1 процентный пункт — до 7,5% годовых. Решение приняли из-за неопределенности относительно пандемии коронавируса и роста инфляции.

В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к 5% уже в первом полугодии 2022 года.

В общем прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года. В ведомстве считают, что этого должно быть достаточно для приведения инфляции к соответствующей цели.

По итогам марта базовая инфляция ускорилась к 5,9%.

— С одной стороны, стремительное ускорение инфляции обусловлено в основном временными факторами — ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители, — объяснили в Нацбанке.

С другой стороны, добавили в ведомстве, фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат. Розничный товарооборот стабильно превышал докризисные уровни. Вследствие подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными.

В то же время увеличение учетной ставки непосредственно повлияет на стоимость денег в экономике, ведь чем выше ставка, тем дороже доступ к деньгам.

Также рост учетной ставки приведет к удорожанию кредитов и, скорее всего, к росту цен.

J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины на 5,6%

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%.

По мнению аналитиков, в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов. Однако он еще будет поддерживаться и внешним спросом.