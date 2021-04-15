НБУ підвищив облікову ставку до 7,5%

Національний банк України з 16 квітня збільшує облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 7,5% річних. Рішення ухвалили через невизначеність щодо пандемії коронавірусу та зростання інфляції.

У відомстві зазначили, що цей крок спрямований на поступове уповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до 5% уже в першому півріччі 2022 року.

Загалом прогноз Нацбанку передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року. У відомстві вважають, що цього має бути достатньо для приведення інфляції до відповідної цілі.

За підсумками березня базова інфляція прискорилась до 5,9%.

– З одного боку, стрімке прискорення інфляції зумовлювалося здебільшого тимчасовими чинниками — зростанням світових цін на продовольство та енергоносії, – пояснили в Нацбанку.

З іншого боку, додали у відомстві, фундаментальний інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат. Роздрібний товарооборот стабільно перевищував докризові рівні. Внаслідок подорожчання товарів щоденного вжитку інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Водночас збільшення облікової ставки безпосередньо вплине на вартість грошей в економіці, адже чим вище ставка, тим дорожче доступ до грошей.

Також зростання облікової ставки призведе до подорожчання кредитів і, найімовірніше, до зростання цін.

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