PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский подписал закон о легализации электронных паспортов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1368-ІХ, который приравнивает электронный паспорт к бумажному.

Володимир Зеленський

Документ на законодательном уровне устанавливает использование электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или поездом, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное.

Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или иностранных биометрических паспортов. Закон вступит в силу 23 августа 2021.

— Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг Дія, — говорится в сообщении Офиса президента.

Читайте
Теперь равные. В Минцифры рассказали, где граждане смогут использовать е-паспорта

Закон об электронном паспорте

30 марта 2021 Верховная Рада Украины приняла законопроект №4355, который приравнивает э-паспорта к бумажным.

За проголосовали 302 нардепа. Таким образом Украина стала первой страной, где электронный паспорт имеет такое же значение, как обычные документы.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка