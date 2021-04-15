Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1368-ІХ, который приравнивает электронный паспорт к бумажному.

Документ на законодательном уровне устанавливает использование электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или поездом, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное.

Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или иностранных биометрических паспортов. Закон вступит в силу 23 августа 2021.

— Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг Дія, — говорится в сообщении Офиса президента.

Закон об электронном паспорте

30 марта 2021 Верховная Рада Украины приняла законопроект №4355, который приравнивает э-паспорта к бумажным.

За проголосовали 302 нардепа. Таким образом Украина стала первой страной, где электронный паспорт имеет такое же значение, как обычные документы.