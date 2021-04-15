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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Олігархи не впливатимуть на політику – Зеленський анонсував новий закон

Президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект щодо протидії впливу олігархів на політику та ухвалення законів. Він доручив зайнятися підготовкою документу РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету.

Володимир Зеленський

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

– Я запропонував РНБО та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект про статус олігарха в нашій країні.

Зеленський анонсував, що закон регламентуватиме, що буде з олігархами, як проти них будуть вводити санкції та як вони перетворюватимуться на бізнесменів.

– Вплив олігархів на Україну, її вибір, економіку, закони, Верховну Раду – цього більше допустити не можна. Тому буде розроблятися законодавча ініціатива.

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