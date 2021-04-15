Олігархи не впливатимуть на політику – Зеленський анонсував новий закон

Президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект щодо протидії впливу олігархів на політику та ухвалення законів. Він доручив зайнятися підготовкою документу РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету.

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

– Я запропонував РНБО та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект про статус олігарха в нашій країні.

Зеленський анонсував, що закон регламентуватиме, що буде з олігархами, як проти них будуть вводити санкції та як вони перетворюватимуться на бізнесменів.