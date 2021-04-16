Российские катера устроили провокации в Азовском море

15 апреля катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нарушили Международное морское право. Они препятствовали морским силам ВСУ в Азовском море.

Инцидент произошел ночью, когда катерная группа ВМС ВСУ находилась на боевом дежурстве. Российские судна совершили провокации, чтобы ограничить свободное плавание украинских моряков.

Несмотря на действия суден РФ, катерная группа ВМС продолжила выполнение своих обязанностей.

Российские корабли в Черном море

Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Суда осуществляют операцию якобы для военных учений.

Вооруженные силы Украины отреагировали на эту информацию. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что разведка следит за ситуацией в Черном море.

Источник: ВМС ВСУ Украины