Російські катери влаштували провокації в Азовському морі

15 квітня катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії порушили Міжнародне морське право. Вони перешкоджали морським силам ЗСУ в Азовському морі.

Інцидент трапився вночі, коли катерна група ВМС ЗСУ перебувала на бойовому чергуванні. Російські судна здійснили провокації, щоб обмежити вільне плавання українських моряків.

Попри дії суден РФ, катерна група ВМС продовжила виконання своїх обов’язків.

Російські кораблі у Чорному морі

Нещодавно Російська Федерація повідомила про міжфлотський перехід кораблів з Каспійського в Чорне море. Судна здійснюють операцію нібито для військових навчань.

Збройні сили України відреагували на цю інформацію. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що розвідка стежить за ситуацією у Чорному морі.

Джерело: ВМС ЗСУ України