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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Сім запитань, Донбас – таємно: Зеленський розповів, що обговорювали на засіданні РНБО

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони України 15 квітня пріоритетним питанням було загострення ситуації на Донбасі.

Сім запитань, Донбас – таємно: Зеленський розповів, що обговорювали на засіданні РНБО

Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Донбас обговорювали таємно, і подробиць він розголошувати не може.

Загалом на сьогоднішнє засідання РНБО було винесено сім запитань.

– Зрозуміло, що Донбас – це найпріоритетніше питання, особливо зараз. Наша армія готова, і це найголовніше – зазначив президент.

Також Володимир Зеленський нагадав, що завтра вирушить у робочу поїздку до Франції, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном.

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Після розмови віч-на-віч до них приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– Важлива зустріч. Поки що у нас “такий” Нормандський формат, – завершив Зеленський.

Окрім цього, президент України поділився планами розробити законопроект про статус олігархів в Україні.

Закон про олігархів

Проект закону про статус олігарха в Україні розроблятимуть РНБО, Офіс президента, а також Антимонопольний комітет.

Зеленський вважає, що цей закон допоможе за допомогою санкцій перетворити олігархів у бізнесменів.

Скільки часу триватиме розробка документу і чи підтримають таку ініціативу у Верховній Раді, наразі невідомо.

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