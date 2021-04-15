Сім запитань, Донбас – таємно: Зеленський розповів, що обговорювали на засіданні РНБО

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони України 15 квітня пріоритетним питанням було загострення ситуації на Донбасі.

Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Донбас обговорювали таємно, і подробиць він розголошувати не може.

Загалом на сьогоднішнє засідання РНБО було винесено сім запитань.

– Зрозуміло, що Донбас – це найпріоритетніше питання, особливо зараз. Наша армія готова, і це найголовніше – зазначив президент.

Також Володимир Зеленський нагадав, що завтра вирушить у робочу поїздку до Франції, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном.

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Після розмови віч-на-віч до них приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

– Важлива зустріч. Поки що у нас “такий” Нормандський формат, – завершив Зеленський.

Окрім цього, президент України поділився планами розробити законопроект про статус олігархів в Україні.

Закон про олігархів

Проект закону про статус олігарха в Україні розроблятимуть РНБО, Офіс президента, а також Антимонопольний комітет.

Зеленський вважає, що цей закон допоможе за допомогою санкцій перетворити олігархів у бізнесменів.

Скільки часу триватиме розробка документу і чи підтримають таку ініціативу у Верховній Раді, наразі невідомо.