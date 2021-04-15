Україна вимагає від РФ припинити обмеження судноплавства в Чорному морі

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір Російської Федерації закрити частину акваторій та обмежити судноплавство в Чорному морі, а також вимагає скасувати це рішення та припинити ескалацію в цьому регіоні.

Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС зазначили, що такі дії – чергова спроба порушення принципів міжнародного права, оскільки саме Україна має повноваження регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря.

Також цей крок порушує право на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Згідно з Конвенцією, Росія не повинна заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі. У Міністерстві наголошують, що така поведінка РФ вказує на відсутність намірів відмовитися від агресії проти України.

Санкції США проти Росії

15 квітня США запровадили низку санкцій проти Російської Федерації. Зокрема Сполучені Штати мають намір вислати 10 дипломатів, які є представниками спецслужб Росії.

Також США запроваджують санкції проти шести російських технологічних компаній, які займалися розробкою та сприяли зловмисній кібер-діяльності.

Водночас під санкції потрапили 32 юридичні й фізичні особи, які намагалися вплинути на результати під час виборів президента США у 2020 році, а також спричинити випадки дезінформації.

У НАТО та Євросоюзі висловили підтримку США щодо запровадження санкцій проти Росії. Сторони також висловили стурбованість через нарощування військ РФ біля кордонів України.