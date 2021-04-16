Отопительный сезон в Украине ежегодно заканчивается в середине апреля. Обычно, до 15 апреля отопление уже отключают.

Однако эта дата может меняться, поскольку длительность отопительного сезона зависит температуры воздуха. Если среднесуточная температура от трех дней не опускается ниже, чем +8°C, то отопление можно отключать.

Но если в Украине будет сохраняться низкая температура, отопительный сезон могут продлить. Поскольку норма температуры в жилом помещении должна составлять от +18°C до +25°C.

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Пока же отопительный сезон в Украине продолжается. Но довольно часто потребители жалуются на неправильно рассчитанную стоимость тепла.

Чтобы не возникало подобных проблем, это можно делать самостоятельно несколькими способами. Объем потребленного тепла насчитывают по прибору учета (домовому или индивидуальному) или согласно нормам потребления (если счетчик отсутствует).

Подробнее о том, как рассчитать стоимость отопления, можно прочитать в нашем материале.