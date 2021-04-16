Опалювальний сезон в Україні щороку закінчується у середині квітня. Зазвичай, до 15 квітня опалення вже вимикають.

Однак ця дата може змінюватися, оскільки тривалість опалювального сезону залежить температури повітря. Якщо середньодобова температура впродовж трьох днів не опускається нижче, ніж +8°C, то опалення можна вимикати.

Але якщо в Україні зберігатиметься низька температура, опалювальний сезон можуть продовжити. Оскільки норма температури в житловому приміщенні повинна становити від +18°C до +25°C.

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Поки ж опалювальний сезон в Україні триває. Але досить часто споживачі скаржаться на неправильно розраховану вартість тепла.

Щоб не виникало подібних проблем, це можна робити самостійно кількома способами. Обсяг спожитого тепла нараховують за приладом обліку (будинковий або індивідуальний) або згідно з нормами споживання (якщо лічильник відсутній).

Детальніше про те, як розрахувати вартість опалення, можна прочитати у нашому матеріалі.