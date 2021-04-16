Антипиратская инициатива Чистое небо объявила всеукраинский конкурс для молодежи Смотри легально, который призван актуализировать важность выбора легального контента молодым поколением и тем самым способствовать развитию креативной индустрии.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся высших учебных заведений в возрасте от 17 до 22 лет, имеющие убеждение, что авторы контента должны получать честное вознаграждение за свою работу и хотят, чтобы в Украине развивался качественный и легальный контент.

— Мы стремимся изменить отношение к незаконному использованию контента, и важно его менять именно среди молодежи, которая сейчас формирует будущее украинской культуры. Мы хотим показать, что потреблять легальный контент — это модно, актуально и доступно, но понимаем, что поучительный, предупреждающий тон здесь плохой помощник. Именно поэтому мы запустили конкурс, который позволит интересным мотивирующим способом поощрить молодежь к активному формированию здоровой привычки пользоваться легальными аудиовизуальными продуктами, для этого есть множество возможностей, даже бесплатных, — прокомментировал руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

Конкурс Смотри легально имеет две номинации. Первая, Послание сверстникам, предусматривает обращение участников в формате видео или текста с убеждениями, почему не нужно смотреть ворованные фильмы и сериалы.

Вторая, Миссия выполнима, ставит задачу предложить решения, которые помогут убедить молодежь не смотреть пиратский контент, в формате акции, кампании или действенных правил.

В состав жюри в первой номинации вошли руководитель и заместитель руководителя Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко и Николай Фаенгольд и участники Инициативы Ольга Носик, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Медиа Группы Украина, Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group, Кирилл Матвиенко, директор по продажам Getty Images Ukraine.

Участниками жюри по второй номинации стали организаторы и спикеры форума по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021:

Ирина Титаренко, эксперт по коммуникациям Проекта ЕС Поддержка взаимодействия ЕС с организациями гражданского общества Украины;

Валерия Овчарова, региональный представитель Программы содействия общественной активности Присоединяйся! (USAID/ ENGAGE) в Запорожье, эксперт по молодежной политике;

Ольга Гарбовская, менеджер стратегических коммуникаций Программы Мечтаем и действуем‎/IREX;

Ирина Метнева, основатель и креативный директор Vandog Agency;

Яна Панфилова, основатель БФ Teenergizer;

Александр Смирнов, партнер Tabasco.

— Технологии постоянно развиваются и потребление контента растет каждый год. Наша цель — научить и показать, что потребление может быть умным и легальным. Ведь креативные экономики большинства стран основываются на уважении к авторскому праву. Конечно, стимулирование к этому нашей молодежи это шаг к успешной индустрии и сектора экономики в целом, — отметил заместитель руководителя Инициативы Чистое небо Николай Фаенгольд.

Конкурс стартовал 7 апреля и продлится до 14 мая. Победитель каждой номинации получит возможность пройти трехмесячный курс в 1+1 media school группы 1+1 media, увидеть как работает телевидение воочию, а также попрактиковаться и создать собственное портфолио работ. О деталях конкурса можно узнать по ссылке.

Напомним, что предыдущий социальный проект, который запускало Чистое небо, был челлендж #зачепило, когда лидеры мнений рассказывали в социальных сетях истории из собственной жизни, как они стали жертвами воров контента. Проект также имел целью привлечь внимание пользователей к необходимости защиты прав интеллектуальной собственности.