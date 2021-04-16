Антипіратська Ініціатива Чисте небо оголосила всеукраїнський конкурс для молоді Дивись легально‎, який покликаний актуалізувати важливість вибору легального контенту молодим поколінням та тим самим сприяти розвитку креативної індустрії.

До участі у конкурсі запрошуються учні закладів вищої освіти віком від 17 до 22 років, які мають переконання, що автори контенту повинні отримувати чесну винагороду за свою роботу та бажають, аби в Україні розвивався якісний і легальний контент.

— Ми прагнемо змінити ставлення до незаконного використання контенту, і важливо його змінювати саме серед молоді, яка наразі формує майбутнє української культури. Ми хочемо показати, що споживати легальний контент — це модно, актуально та доступно, але розуміємо, що повчальний, застережливий тон тут поганий помічник. Саме тому ми запустили конкурс, який дозволить цікавим мотивуючим способом заохотити молодь до активного формування здорової звички користуватись легальними аудіовізуальними продуктами, для цього є безліч можливостей, навіть безкоштовних, – прокоментував керівник Ініціативи ‎Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

Конкурс Дивись легально‎ має дві номінації. Перша, Послання одноліткам, передбачає звернення учасників у форматі відео чи тексту із переконаннями, чому не потрібно дивитись крадені фільми та серіали.

Друга, Місія здійсненна, ставить завдання запропонувати рішення, які допоможуть переконати молодь не дивитись піратський контент, у форматі акції, кампанії чи дієвих правил.

До складу журі у першій номінації увійшли керівник та заступник керівника Ініціативи ‎Чисте небо В’ячеслав Мієнко та Микола Фаєнгольд та учасники Ініціативи: Ольга Носик, керівник відділу корпоративних комунікацій Медіа Групи Україна, Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group, Кирило Матвієнко, директор з продажів Getty Images Ukraine.

Учасниками журі за другою номінацією стали організатори та спікери форуму з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021:

Ірина Тітаренко, експертка з комунікацій Проєкту ЄС Підтримка взаємодії ЄС з організаціями громадянського суспільства України;

Валерія Овчарова, регіональна представниця Програми сприяння громадській активності Долучайся! (USAID/ENGAGE) в Запоріжжі, експертка з молодіжної політики;

Ольга Гарбовська, менеджерка стратегічних комунікацій Програми Мріємо та діємо/IREX;

Ірина Метньова, засновниця та креативна директорка Vandog Agency;

Яна Панфілова, засновниця БФ Teenergizer;

Олександр Смірнов, партнер Tabasco.

— Технології невпинно розвиваються та споживання контенту зростає кожен рік. Наша мета – навчити та показати, що споживання може бути розумним та легальним. Адже креативні економіки більшості країн фундуються на повазі до авторського права. Звісно, стимулювання до цього нашої молоді це крок до успішної індустрії та сектору економіки в цілому‎, – зазначив заступник керівника Ініціативи Чисте небо Микола Фаєнгольд.

Конкурс стартував 7 квітня та триватиме до 14 травня. Переможець кожної номінації отримає можливість пройти тримісячний курс у 1+1 media school групи 1+1 media, побачити як працює телебачення на власні очі, а також попрактикуватись й створити власне портфоліо робіт. Про деталі конкурсу можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що попередній соціальний проєкт, який запускало Чисте небо, був челендж #зачепило, коли лідери думок розповідали в соціальних мережах історії з власного життя, як вони стали жертвами крадіїв контенту. Проєкт також мав на меті привернути увагу користувачів до необхідності захисту прав інтелектуальної власності.