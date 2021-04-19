В январе-марте 2021 года импорт товаров в Украину составил $15,1 млрд. Это на $1,6 млрд (12%) больше, чем за этот же период в 2020 году.

Также, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, экспорт украинских товаров увеличился на $1,5 млрд — до $13,7 млрд.

Больше всего товаров в Украину ввозили Китай (на $2,3 млрд), Германия (на $1,3 млрд), Россия (на $1,2 млрд). Товаров из Украины больше всего продали в Китай (на $1,9 млрд), Польшу (на 1 млрд), Турцию (на $ 881 млн).

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Чаще всего из Украины экспортировали черные металлы, зерновые и руду, а завозили минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки, машины, реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, а также средства наземного транспорта.

В пятерку стран, с которыми Украина имеет наибольшие объемы товарооборота вошли Китай (15%), Польша (7,3%), Германия (6,7%), Россия (6,3%) и Турция (5, 2%). В общем товарооборот Украины за первые три месяца 2021 составил $28,8 млрд, что на $3,1 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт электроэнергии из РФ хотят ограничить

В марте этого года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничение импорта электроэнергии из РФ.

Среди прочего, авторы документа предлагают ввести Кабмину специальные пошлины на импорт дизеля, сжиженного газа, бензина, угля всех марок из России, а также предоставить право НКРЭКУ ограничивать и запрещать импорт электроэнергии из РФ.

Между тем Кабмин расширил список товаров, которые запрещается ввозить из России. Это, в частности, пшеница, масла, моющие средства, средства для чистки, различные виды бумаги, ящики, коробки, мешки.

Источник: Государственная таможенная служба Украины