У січні-березні 2021 року імпорт товарів в Україну становив $15,1 млрд. Це на $1,6 млрд (12%) більше, ніж було за цей же період у 2020 році.

Також, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, експорт українських товарів збільшився на $1,5 млрд – до $13,7 млрд.

Найбільше товарів в Україну ввозили Китай (на $2,3 млрд), Німеччина (на $1,3 млрд), Росія (на $1,2 млрд). Товарів з України найбільше продали у Китай (на $1,9 млрд), Польщу (на 1 млрд), Туреччину (на $881 млн).

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Найчастіше з України експортували чорні метали, зернові і руду, а завозили мінеральні палива, нафту і продукти її перегонки, машини, реактори, котли, апарати і механічні пристрої, а також засоби наземного транспорту.

До п’ятірки країн, з якими Україна має найбільші обсяги товарообігу увійшли: Китай (15%), Польща (7,3%), Німеччина (6,7%), Російська Федерація (6,3%) і Туреччина (5,2%). Загалом товарообіг України за перші три місяці 2021 року склав $28,8 млрд, що на $3,1 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Імпорт електроенергії з РФ хочуть обмежити

У березні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Сеед іншого, автори документу пропонують запровадити Кабміну спеціальні мита на імпорт дизелю, скрапленого газу, бензину, вугілля всіх марок із Росії, а також надати право НКРЕКП обмежувати та забороняти імпорт електроенергії з РФ.

Тим часом Кабмін розширив список товарів, які забороняється ввозити з Росії. Це, зокрема, пшениця, олії, мийні засоби, засоби для чищення, різні види паперу, ящики, коробки, мішки.

Джерело: Державна митна служба України