Почему Украина импортирует технику и как это влияет на отечественные заводы

Сейчас в Украине наблюдается тенденция закупок значительного количества техники за рубежом, хотя украинские предприятия могут предложить альтернативу не хуже. В то же время сотрудничество с отечественными производителями будет дешевле.

Так, страна приобрела австрийские пожарные машины. В Украине в среднем они стоят 8 млн грн, а в Австрии — на 20 млн больше.

Между тем украинские мощные заводы стоят без работы, а их работники увольняются. Например, харьковский завод Малышева за семь лет войны мог бы сделать сотни новейших БМ Оплот, однако государство не заказало.

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Власти хотят изменить ситуацию через закон о локализации. Согласно ему, для участия в публичных закупках товар хотя бы частично должен быть изготовлен в Украине.

По мнению авторов, это создаст новые рабочие места, экономические стимулы и обеспечит доступ иностранцев на наш рынок.

Скандал с австрийкой пожарными машинами

В октябре 2020 года обсуждалась ситуация с покупкой австрийских пожарных машин.

В то же время украинские предприятия были без работы.

Подробнее об импорте техники в Украине читайте на Фактах ICTV.

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