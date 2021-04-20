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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

ТКГ должна собираться в течение 24 часов в случае потерь на Донбассе — Ермак

андрій єрмак

Рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов при наличии погибших в результате обстрелов на Донбассе. Такое предложение озвучил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции советников лидеров нормандского формата.

Также украинская сторона предложила ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы. Эти инициативы рассмотрит на заседании 20 апреля координатор рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ.

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Во время заседания советники лидеров нормандской четверки решили дальше продолжать согласование кластеров. По мнению экспертов, это поможет урегулировать ситуацию на Донбассе и обеспечит выполнение Минских договоренностей.

Заседание ТКГ могут провести на Донбассе

Следующее заседание советников лидеров нормандской четверки может пройти на Донбассе. Такую идею озвучили на заседании в понедельник, 19 апреля.

Более конкретные решения будут принимать 20 апреля во время заседания подгруппы по безопасности ТКГ.

Источник: Офис президента

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