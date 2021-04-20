Робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин у разі наявності загиблих внаслідок обстрілів на Донбасі. Водночас ніхто не має право відмовитися.

Таку пропозицію озвучив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції радників лідерів нормандського формату.

Також українська сторона запропонувала ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли. Ці ініціативи розгляне під час засідання 20 квітня координатор робочої групи з питань безпеки ТКГ.

Під час засідання радники лідерів нормандської четвірки вирішили далі продовжувати узгодження кластерів. На думку експертів, це допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі та забезпечить виконання Мінських домовленостей.

Засідання ТКГ можуть провести на Донбасі

Наступне засідання радників лідерів нормандської четвірки може відбутися на Донбасі. Таку ідею озвучили під час засідання у понеділок, 19 квітня.

Більш конкретні рішення будуть ухвалювати 20 квітня під час засідання підгрупи з безпеки ТКГ.