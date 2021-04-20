Советники глав государств нормандской четверки от Украины, Германии, Франции и России планируют провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения, чтобы принять решение в конкретных условиях.

Такое предложение они озвучили 19 апреля во время видеоконференции.

Главным вопросом встречи было обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Конкретные меры по совершенствованию механизма контроля за его соблюдением должна проработать подгруппа по безопасности ТКГ на заседании 20 апреля в 10.00.

Заседание советников нормандской четверки

19 апреля во время заседания советников нормандской четверки все четыре страны-участницы – Германия, Франция, Украина и Россия – должны были подготовить дополнения к разработанным немецко-французской стороной кластерам.

Стороны должны были сообщить, с какими положениями соглашаются, а с какими – нет.