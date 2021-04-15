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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Ради мира на Донбассе украинская делегация ТКГ будет работать круглосуточно — Кравчук

Украинская делегация ТКГ готова работать в круглосуточном режиме, чтобы достичь мира на Донбассе как можно быстрее.

Ради мира на Донбассе украинская делегация ТКГ будет работать круглосуточно — Кравчук

Об этом по итогам общего заседания заявил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в Подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание.

Леонид Кравчук также очертил главные направления работы украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

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Кроме контроля и сохранения режима прекращения огня, продолжится процесс освобождения удерживаемых лиц и разблокирования российской стороной работы КПВВ.

— Украинская делегация считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением, — говорится в сообщении.

Также Леонид Кравчук подчеркнул, что никакие попытки давления на Украину со стороны российских наемников не будут иметь успеха.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

ГУР Украины о ситуации на границе

14 марта начальник ГУР Минобороны Украины назвал три варианта развития событий на российско-украинской границе, связанных с перебросом регулярных войск РФ.

Кирилл Буданов рассказал о возможных запугиваниях, провокациях и применении прямой силы.

По данным украинской разведки, до конца апреля количество кадровых военных РФ у российско-украинской границы возрастет до 110 тысяч.

Все перечисленные меры являются проверкой войск РФ на оперативное применение, и главным сигналом станет лишь политическое решение Кремля.

Фото: Леонид Кравчук

Источник: Українська делегація в ТКГ

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