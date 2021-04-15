Ради мира на Донбассе украинская делегация ТКГ будет работать круглосуточно — Кравчук

Украинская делегация ТКГ готова работать в круглосуточном режиме, чтобы достичь мира на Донбассе как можно быстрее.

Об этом по итогам общего заседания заявил глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в Подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание.

Леонид Кравчук также очертил главные направления работы украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Кроме контроля и сохранения режима прекращения огня, продолжится процесс освобождения удерживаемых лиц и разблокирования российской стороной работы КПВВ.

— Украинская делегация считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением, — говорится в сообщении.

Также Леонид Кравчук подчеркнул, что никакие попытки давления на Украину со стороны российских наемников не будут иметь успеха.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

ГУР Украины о ситуации на границе

14 марта начальник ГУР Минобороны Украины назвал три варианта развития событий на российско-украинской границе, связанных с перебросом регулярных войск РФ.

Кирилл Буданов рассказал о возможных запугиваниях, провокациях и применении прямой силы.

По данным украинской разведки, до конца апреля количество кадровых военных РФ у российско-украинской границы возрастет до 110 тысяч.

Все перечисленные меры являются проверкой войск РФ на оперативное применение, и главным сигналом станет лишь политическое решение Кремля.

Фото: Леонид Кравчук