У Львові влада міста продовжила карантин до 4 травня, проте зняла низку обмежень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

З понеділка, 19 квітня, учні 1-4 класів повернуться за парти, а також, зможуть працювати непродовольчі ринки за окремим протоколом.

Крім того, працюватимуть літні майданчики та тераси закладів громадського харчування.

– Але все це із суворим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той самий день, – наголосив Садовий.

Також очільник Львова зазначив, що міські лікарні завантажені на 63%.

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– Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у тяжкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами. Ніхто не хоче зробити комусь зла. Це вимушені обмеження, які щодня рятують життя, – розповів Андрій Садовий.

Локдаун у Львові

З 30 березня у Львові посилили карантин. Зокрема, транспорт перейшов на режим спецперевезень, а школярі навчаються дистанційно.

Окрім цього непродовольчі магазини працюють лише на виніс та за попереднім замовленням, а робота закладів харчування дозволяється лише на винос.

8 квітня у Львові вирішили продовжити суворий карантин до 19 квітня. Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.