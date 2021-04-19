Мер Львова Андрій Садовий розповів, як у місті святкуватимуть Великдень, враховуючи несприятливу ситуацію із коронавірусом.

Львівська міська влада повідомила, що провела зустрічі з настоятелями всіх конфесій і лікарями, які пояснили складність ситуації.

Зараз міськрада працює над розробкою протоколу, згідно з яким усі заходи мають відбуватися виключно на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції.

Зокрема священнослужителі дозволяють вірянам провести освячення кошиків самостійно, у домашніх умовах за допомогою свяченої води.

– Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність. Потрібно думати про свою безпеку, адже ми всі знаємо, що береженого Бог береже, – наголосив Андрій Садовий.

Карантин у Львові

16 квітня львівська міськрада продовжила жорсткий карантин у місті до 4 травня, але зняла низку обмежень.

Зокрема, дозволила продовжити очне навчання учням молодшої школи, відновити роботу непродовольчих ринків, літніх майданчиків та терас.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада