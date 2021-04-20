США надали Україні $155 млн: на що підуть гроші

Сполучені Штати Америки виділили Україні додаткове фінансування на підтримку розвитку в розмірі $155 млн.
У документі сказано, що додаткові фінансові ресурси будуть використані в різних сферах розвитку України, зокрема:
- на підтримку зростання економіки і поліпшення стану здоров’я українців – $34 млн;
- на вдосконалення заходів з протидії корупції – $14 млн;
- на протидію російської агресії – $63 млн;
- на зміцнення демократії та врядування – $44 млн.
– Уряди США й України залишаються рішуче налаштованими на реалізацію євроатлантичних прагнень України та подальші спільні дії на підтримку її народу, – йдеться в повідомленні.
Раніше в Пентагоні заявили, що концентрація військ РФ біля кордону України більше, ніж в 2014 році. Водночас спікер не назвав точну кількість військових.
Також він в черговий раз закликав уряд Росії бути більш “прозорим” у своїх намірах.
Джерело: Посольство США в Україні