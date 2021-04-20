Українські військовослужбовці, які перебувають на лінії зіткнення на Донбасі, не можуть відповідати на обстріли російських бойовиків через заборону. Про це під час прес-конференції для іноземних медіа 20 квітня повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, ситуація на Сході України наразі залишається напруженою.

– Українським військовим наказано не реагувати на провокації. На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх спровокувати.

Міністр закордонних справ наголосив, що з початку 2021 року на Донбасі загинуло 30 військових. Переважна більшість смертей сталася внаслідок снайперських обстрілів. Кулеба додав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб вирішити конфлікт на політично-дипломатичному рівні.

Санкції ЄС проти Росії

Напередодні Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз запровадити санкції проти Росії. На думку Кулеби, обмеження повинні бути секторальними, адже персональних замало.

Крім того, глава МЗС України запропонував план, як запобігти ескалації РФ на Сході України.