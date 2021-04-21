Україна не хоче війни і ніколи не починає її першою, однак вона готова до цього. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні щодо ситуації на Донбасі.

– Чи хоче війни Україна? – ні. Але чи готова вона до неї? – так. Чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? – ніколи. Чи буде Україна у разі чого себе захищати? – завжди. Наш принцип простий – Україна не починає війну першою, але завжди стоїть до останнього.

Глава держави закликав українців фільтрувати інформацію в інтернеті та не довіряти чуткам.

– Чи потрібно нам сьогодні бути пильними? – так. Чи потрібно нам боятись? – ні. Україна 2021 дуже відрізняється від України 2014. Ми не боїмось, бо Україна 2021 не має ілюзій. Ми розуміємо, хто справжній друг і брат, хто може підставити плече, а хто вдарити у спину.

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Зеленський заявив, що наразі Україна розуміє всі можливі сценарії та знає, що робити за будь-якого розвитку ситуації. Він відзначив українських військовослужбовців та суспільство, які завжди готові обороняти Україну чи то на передовій, чи то на волонтерських засадах.

Президент України наголосив, що Україна має підтримку іноземних партнерів, зокрема НАТО, США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Туреччини.

Зеленський звернувся до Путіна

Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна. Він запропонував президенту Російської Федерації зустрітися на Донбасі, де йде війна.

Дивіться звернення Зеленського до Путіна на Фактах ICTV.