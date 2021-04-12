Еще один претендент на уничтожение: в Киеве разрушается здание детской больницы

На выходных по разрешению столичной власти уничтожили еще один древний, но крепкий дом. Он простоял 120 лет и мог бы и дальше, но в интересах застройщиков возвести на его месте очередной пафосный небоскреб.

Такими быстрыми темпами фактически без правоохранительных и охранопамятных тормозов столичная власть безжалостно лишает город уюта, комфорта и истории, ведь нет дома и не о чем вспомнить. А со зданиями связаны очень интересные и поучительные истории — как вот с еще одним претендентом на уничтожение, украшением Парковой аллеи, бывшей детской больницей.

На живописной Парковой дороге в Киеве напротив вертолетной площадки Януковича угасает здание детской больницы, возведенное более века назад. Дом был воплощением благородства киевлян ради доброй цели. Тогда в Киеве была беда: высокая смертность детей с хроническими болезнями — туберкулезом, полиомиелитом, онкологией.

Небезразличная жена одного из чиновников София Лихарева создала благотворительный фонд для лечения таких детей. Вскоре к проекту присоединились богатые бизнесмены: Лев Бродский (он выделил аж 50 тыс. рублей) и Семен Могилевцев. Благодаря им построили красивое помещение детской больницы.

Подрядчиком выступил также известный бизнесмен Лев Гинзбург. Архитекторами стали талантливые Михаил Артынов и Адольф Минкус. Медперсонал возглавил профессор Карл Тритшель.

После возведения больницы меценатам пришлось и дальше помогать — деньгами, материалами, едой. Активисты собирали средства где только могли — на благотворительных вечерах, концертах, лотереях. На Крещатике им отдавали деньги от рекламы возле почты.

В советские времена здесь тоже была больница. Однако сейчас историческое здание приходит в упадок — комнаты холодные и неухоженные, такая фактура привлекает разве что киношников. Сооружением вроде управляет Государственное управление делами, однако в государственных реестрах нет никаких данных об этих сооружениях. Отсутствие информации — тревожный сигнал для судьбы памятника архитектуры и неравнодушных киевлян.

В цивилизованном государстве, где берегут свою историю, такой архитектурный ансамбль точно бы отреставрировали и сделали музей или художественную галерею. Наши чиновники часто думают о деньгах, поэтому через несколько лет тайком рядом с вертолетной площадкой может вырасти очередной небоскреб или бизнес-центр.

В Киеве снесли исторический особняк купца Уткина

В центре Киева снесли очередное историческое здание — 120-летний дом Уткина, возведенный в XX веке. Здание было расположено возле железнодорожного вокзала на улице Симона Петлюры, 29.

Это было единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь. Охранного статуса дом не имел, однако он сохранился в прекрасном состоянии.

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