Уникальный Чинадиевский замок на Закарпатье: почему на грани закрытия и кто спасает

Уникальный Чинадиевский замок на Закарпатье из-за пандемии коронавируса оказался в огромной беде.

Он закрыт для туристов, а традиционные фестивали, выставки и концерты, которые проходили здесь еженедельно, уже второй год отменены. Дошло до того, что лошадей кормить нечем, говорит художник Иосиф Бартош, который уже 20 лет арендует и постепенно восстанавливает этот средневековый дворец. От государства финансовой поддержки нет.

Ухаживать и восстанавливать замок художнику помогает волонтер. Пока карантин, он реставрирует уникальные каменные стены 15 века — снимает с них ненужную штукатурку. При посетителях такую ​​работу не выполнить. Магазин со стройматериалами пошел навстречу — дает товар в долг.

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