Старовинний будинок Уткіна пережив дві світові війни, але не зміг встояти перед нинішньою архітектурною реальністю. Від пам’ятки XIX століття залишились самі руїни. Замість неї у центрі Києва невдовзі постане 26-поверховий готель.

Зруйнована пам’ятка архітектури з’явилася завдяки купцю Івану Уткіну.

– Це був останній історичний будинок, який лишився на оцьому відтинку між вокзалом та вулицею Жилянською, – каже юрист і громадський активіст Дмитро Перов.

Компанія-забудовник заявила, що будинок Уткіна був начебто аварійним. Але як же тоді до останнього там міг працювати хостел?

Київська прокуратура вже порушила кримінальне провадження. У Міністерстві культури знесення будинку назвали варварством. Міська рада ж планує розірвати договір оренди на земельну ділянку, аби завадити будівництву висотки.

Чому будинку Уткіна досі не присвоїли статус пам’ятки архітектури, який би захищав його від атак забудовників?

– Чому вона не мала статусу? В Києві близько 12 тис. об’єктів такого плану, і розроблення облікової документації займає певний період часу, – розповідає директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Ниторяк.

Аналогічна ситуація склалася в околиці Києва на місці давнього скіфського городища. Там виріс величезний маєток, який журналісти назвали Версалем на курячих ніжках. Його збудував Юрій Косюк – власник українського агрохолдингу та екс-заступник голови Адміністрації президента часів Порошенка. Зелене світло на забудову дала Хотівська сільрада.

– Виділяли її (місцевість – ред.) по кооперативній схемі: створили декілька фейкових кооперативів, які люди нібито потребували для покращення своїх житлових умов, їм виділили землю, ну і далі там намалювався Косюк, – пояснює журналіст-розслідувач Максим Опанасенко.

Подібні історії трапляються не лише в Києві. У регіонах масштаби незаконних забудов вже рахуються не в сотках, а в цілих гектарах. По-справжньому гаряче на Одещині. Тут розгорнулася боротьба за національний заповідник Тузлівські лимани.

Місцевим активістам із боєм довелося звільняти за рішенням суду 28 га, які захопили для туристичного кемпінгу. Однак тут виникають не намети, а триповерхові будівлі. З’явилася і база, де займаються виловом риби, зокрема чорноморської кефалі.

Тут повним ходом процвітає браконьєрство. Екологи кажуть, якщо будівництво продовжиться, існує загроза, що в майбутньому деякі види птахів та рослин ми зможемо побачити тільки у Червоній книзі.

Звісно, таких випадків в Україні вистачає, але їх би було значно менше, якби всі феодали, кришувальники та забудовники усвідомлювали невідворотність своєї відповідальності.

Чинадіївський замок на межі закриття

Унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті опинився у величезній скруті. Чому архітектурна пам’ятка на межі закриття і хто її рятує.