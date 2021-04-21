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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Семенчук |

Знесли історію. Чому будинок Уткіна в Києві замінять на готель

Знесли історію. Чому будинок Уткіна в Києві замінять на готель

Старовинний будинок Уткіна пережив дві світові війни, але не зміг встояти перед нинішньою архітектурною реальністю. Від пам’ятки XIX століття залишились самі руїни. Замість неї у центрі Києва невдовзі постане 26-поверховий готель.

Зруйнована пам’ятка архітектури з’явилася завдяки купцю Івану Уткіну.

– Це був останній історичний будинок, який лишився на оцьому відтинку між вокзалом та вулицею Жилянською, – каже юрист і громадський активіст Дмитро Перов.

Компанія-забудовник заявила, що будинок Уткіна був начебто аварійним. Але як же тоді до останнього там міг працювати хостел?

Київська прокуратура вже порушила кримінальне провадження. У Міністерстві культури знесення будинку назвали варварством. Міська рада ж планує розірвати договір оренди на земельну ділянку, аби завадити будівництву висотки.

Чому будинку Уткіна досі не присвоїли статус пам’ятки архітектури, який би захищав його від атак забудовників?

– Чому вона не мала статусу? В Києві близько 12 тис. об’єктів такого плану, і розроблення облікової документації займає певний період часу, – розповідає директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Ниторяк.

Аналогічна ситуація склалася в околиці Києва на місці давнього скіфського городища. Там виріс величезний маєток, який журналісти назвали Версалем на курячих ніжках. Його збудував Юрій Косюк – власник українського агрохолдингу та екс-заступник голови Адміністрації президента часів Порошенка. Зелене світло на забудову дала Хотівська сільрада.

– Виділяли її (місцевість – ред.) по кооперативній схемі: створили декілька фейкових кооперативів, які люди нібито потребували для покращення своїх житлових умов, їм виділили землю, ну і далі там намалювався Косюк, – пояснює журналіст-розслідувач Максим Опанасенко.

Подібні історії трапляються не лише в Києві. У регіонах масштаби незаконних забудов вже рахуються не в сотках, а в цілих гектарах. По-справжньому гаряче на Одещині. Тут розгорнулася боротьба за національний заповідник Тузлівські лимани.

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Місцевим активістам із боєм довелося звільняти за рішенням суду 28 га, які захопили для туристичного кемпінгу. Однак тут виникають не намети, а триповерхові будівлі. З’явилася і база, де займаються виловом риби, зокрема чорноморської кефалі.

Тут повним ходом процвітає браконьєрство. Екологи кажуть, якщо будівництво продовжиться, існує загроза, що в майбутньому деякі види птахів та рослин ми зможемо побачити тільки у Червоній книзі.

Звісно, таких випадків в Україні вистачає, але їх би було значно менше, якби всі феодали, кришувальники та забудовники усвідомлювали невідворотність своєї відповідальності.

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