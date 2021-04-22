В Днепре продолжили до 2024 года строительство трех новых станций метро. Об этом договорилось министерство финансов с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

По состоянию на конец марта строительные работы выполнены на 30%.

В 2021 году генеральный подрядчик обязан перенести инженерные сети, построить все рабочие стволы и продолжить строительство эскалаторных тоннелей, проходки тоннелей между станциями и станционных комплексов.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города:

– Это значительно ограничивает возможности ее использования. Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе.

По проекту линию метрополитена продлят на 4 км и построят станции Театральная, Центральная и Исторический музей.

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Таким образом общая длина линии метрополитена будет продлена до 11,8 км и будет включать девять станций метро.

Метрополитен в городе Днепр открыт в 1995 году. Сейчас общая длина линии составляет 7,8 км и насчитывает шесть станций.

Длина платформ на станциях – 102-105 м, что позволяет принимать поезда метро составом из пяти вагонов, хотя пока эксплуатируются поезда составом из трех вагонов.

Задержка со строительством метро в Днепре

В прошлом году власти города сообщили о задержке со строительством метро в Днепре.

По словам руководителей города, областная власть начала затягивать сроки выдачи документов или вообще игнорировать обращения.

Главное управление Гоструда в Днепропетровской области девять месяцев не предоставляло согласия на проведение работ.