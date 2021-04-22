У Дніпрі продовжили до 2024 року будівництво трьох нових станцій метро. Про це домовилось міністерство фінансів з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Станом на кінець березня будівельні роботи виконано на 30%.
У 2021 році генеральний підрядник зобов’язаний перенести інженерні мережі, спорудити всі робочі стволи та продовжити будівництво ескалаторних тунелів, проходки тунелів між станціями й станційних комплексів.
За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, лінія метрополітену проходить від межі спального району міста до залізничного вокзалу й не доходить до центральної частини міста:
– Це значно обмежує можливості її використання. Завершення будівництва дозволить значно зменшити кількість заторів у місті.
За проектом лінію метрополітену продовжать на 4 км та збудують станції Театральна, Центральна та Історичний музей.
Таким чином загальна довжина лінії метрополітену буде подовжена до 11,8 км та включатиме дев’ять станцій метро.
Метрополітен у місті Дніпро відкрито у 1995 році. Наразі загальна довжина лінії становить 7,8 км та нараховує шість станцій.
Довжина платформ на станціях – 102-105 м, що дозволяє приймати поїзди метро складом із п’яти вагонів, хоча наразі експлуатуються поїзди складом із трьох вагонів.
Затримка з будівництвом метро в Дніпрі
Торік влада міста повідомило про затримку з будівництвом метро в Дніпрі.
За словами очільників міста, обласна влада почала затягувати строки видачі документів або взагалі ігнорувати звернення.
Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області дев’ять місяців не надавало згоди на проведення робіт.