Суд на директором метрополитена Днепра – подробности дела

В Днепре будут судить директора метрополитена по причине растраты 284 млн грн. Обвинительный акт в суд направила областная прокуратура.

Директора обвиняют в том, что он подписал изменения в контракте с подрядчиком, зная, что тот отстает от графика строительства метро.

Таким образом, с 2018 до 2019 года подрядчику перечислили более 270 млн грн бюджетных средств за работы, которые фактически не выполнялись.

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Директора днепровского метро будут судить за растрату 284 млн грн / 2 фотографии

После этого чиновник выделил более 14 млн грн на строительство объекта несмотря на то, что идентичный проект уже был построен в 2012 году.

Также в прокуратуре считают, что из-за бездействия чиновника в октябре 2019 года было частично разрушено здание общежития НТУ Днепровская политехника, расположенное рядом с местом строительства метрополитена.

Присвоение средств на борьбу с Covid-19

В ноябре в Черкассах разоблачили чиновницу, которая присвоила 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с Covid-19.

Руководительница медучреждения заключила соглашения о поставке средств защиты, в несколько раз превышающие рыночные цены.

Кроме того, чиновница подписала договоры без проведения тендеров, которые являются обязательными при государственных закупках.