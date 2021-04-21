Украинское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации и карантин до 30 июня 2021 года.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 21 апреля.

— Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, он призвал украинцев на Пасху оставаться дома.

Карантин на Пасху

В Минздраве накануне заверили, карантин на Пасху 2021 в Украине пока не планируют усиливать.

Глава Минздрава Максим Степанов лишь отметил, что нужно будет соблюдать все те ограничения, которые действуют сейчас в каждом регионе, в зависимости от того, в какой зоне карантина он находится.

Решение об усилении карантина на Пасху в Киеве примут 23 апреля.