Український уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін під час засідання 21 квітня.

– Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, він закликав українців на Великдень залишатися вдома.

Карантин на Великдень

У МОЗ напередодні запевнили, що карантин на Великдень 2021 в Україні поки не планують посилювати.

Очільник МОЗ Максим Степанов лише зазначив, що потрібно буде дотримуватимся тих обмежень, які діють наразі у кожному регіоні, залежно від того, до якої зони карантину він належать.

Рішення щодо посилення карантину на Великдень у Києві ухвалять 23 квітня.