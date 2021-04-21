ФЛП в регионах, которые уже вышли из красной зоны, смогут получить 8 тыс. грн — Шмыгаль

Физлица-предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне карантина, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно могут подавать заявку на получение 8 тыс. помощи от государства.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также добавил, что заявки на получение помощи по состоянию на 21 апреля уже подали 206 тыс. человек.

— Предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне карантина, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно могут подавать заявку на получение государственной помощи. То есть бизнес из Ивано-Франковской или Закарпатской областей тоже может подавать заявку, — сказал премьер.

Также Денис Шмыгаль напомнил одно из главных условий для получения помощи. В частности, если это наемный работник, то его организация должна начислить за него ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала.

Если же заявку на помощь подает физлицо-предприниматель, то он должен оплатить ЕСВ не менее чем за шесть месяцев 2020 года.

Как оформить помощь ФЛП

С 19 апреля ФЛП и наемные работники могут подавать заявки на получение от государства 8 тыс. помощи.

Подать заявление на получение помощи можно в течение 30 дней со дня введения красной зоны. Если регион был в красной зоне на протяжении февраля-марта 2021 года, то можно воспользоваться услугой до 18 мая включительно.

Как оформить помощь ФЛП через приложение Дія — смотрите в материале.