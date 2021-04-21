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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Отремонтированная в прошлом году дорога Северодонецк — Станица Луганская до сих пор идеальная

Траса Луганщина

Обновление одной из важнейших дорог Луганщины, трассы Северодонецк-Станица Луганская, было проведено в прошлом году по программе президента Большая стройка.

Несмотря на суровые погодные условия этой зимой, состояние дорожного покрытия остается идеальным, о чем свидетельствует видео, опубликованное Юрием Голиком в Facebook.

Голик также напомнил, что трассу протяженностью 123 км отремонтировали за рекордный срок: работы были начаты в апреле и завершены за три месяца.

Дорога была сдана в эксплуатацию после капитального ремонта в августе 2020 года.

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В рамках Большой стройки на дороге, которую не обновляли десятки лет, была проведена полная замена покрытия на высококачественную многослойную дорожную одежду из органоминеральной смеси и асфальтобетона.

Проведенные работы, в которых были задействованы одновременно несколько бригад с тяжелой техникой, стали самыми масштабными в области за время Независимости.

В 2021 году в рамках Большой стройки планируется отремонтировать и построить 6500 км дорог по всей Украине.

В ближайшее время откроется новое авиасообщение

Авиакомпания WINDROSE airlines уже в июне запустит регулярные авиарейсы по маршрутам: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Новые рейсы WINDROSE airlines будут осуществляться на новых комфортабельных самолетах ATR-72-600, специально предназначенных для региональных перевозок.

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