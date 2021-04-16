Авиакомпания WINDROSE airlines уже в июне запустит регулярные авиарейсы по маршрутам: Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

Дополнительные три города пополнят перечень аэропортов, с которыми WINDROSE ранее уже установила внутреннее авиасообщение: Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Херсон, Запорожье и Николаев.

— В ближайшие годы в рамках президентской программы Большая стройка мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов, — сказал Тимошенко.

По его словам, развитие сети внутренних аэропортов является частью Перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденных Кабмином в конце прошлого года. На этом, отметил Тимошенко, особенно акцентирует Президент Владимир Зеленский.

Новые рейсы WINDROSE airlines будут осуществляться на новых комфортабельных самолетах ATR-72-600, специально предназначенных для региональных перевозок.

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Заместитель головы ОП также подчеркнул, что государственная власть ориентирована на популяризацию среди украинцев культуры внутренних авиаперелетов и создание для перевозчиков комфортных условий для работы.

Опыт 2020 года показал, что развитие внутренней авиации позволит поддерживать авиакомпании в кризисные времена, добавил он.

Как сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, аэропорт в Кривом Роге будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей — Днепропетровской и Кировоградской.

Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион.

Он также добавил, что реконструкция Международного аэропорта в Кривом Роге является частью программы Президента Большая стройка и выполняется за счет государственного, местного бюджетов и инвесторов.

Ранее Кирилл Тимошенко также сообщил, что одним из приоритетных направлений программы Большая стройка в 2021 году будет восстановление сети местных дорог.

Арестованы 12 российских самолетов за полеты в Крым

Суд арестовал 12 самолетов российской авиакомпании, перевозивших пассажиров в пункт пропуска Симферополь-авиа, закрытого Украины.

В прокуратуре напомнили, что перелеты иностранных авиакомпаний на временно оккупированную территорию Крыма воспринимается Украиной как нарушение норм международного права.