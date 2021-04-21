Оновлення однієї з найважливіших доріг Луганщини, траси Сєвєродонецьк-Станиця Луганська, було проведено минулого року за програмою президента Велике будівництво.

Незважаючи на суворі погодні умови цієї зими, стан дорожнього покриття залишається ідеальним, про що свідчить відео, опубліковане Юрієм Голиком у Facebook.

Голик також нагадав, що трасу протяжністю 123 км відремонтували за рекордний термін: роботи розпочались у квітні та завершились за три місяці.

Дорогу здали в експлуатацію після капітального ремонту в серпні 2020 року.

У рамках Великого будівництва на дорозі, яку не оновлювали десятки років, було проведено повну заміну покриття на високоякісний багатошаровий дорожній одяг із органомінеральної суміші й асфальтобетону.

Роботи, до яких залучили одночасно кілька бригад із важкою технікою, стали наймасштабнішими в області за час Незалежності.

У 2021 році в рамках Великого будівництва планується загалом відремонтувати і побудувати 6500 км доріг в Україні.

Найближчим часом відкриється нове авіасполучення

Авіакомпанія WINDROSE airlines вже у червні запустить регулярні авіарейси за маршрутами: Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Нові рейси WINDROSE airlines здійснюватимуться на нових комфортабельних літаках ATR-72-600, спеціально призначених для регіональних перевезень.