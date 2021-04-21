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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Військ РФ на українському кордоні недостатньо для широкомасштабної війни – ICG

режим тиші на донбасі

Зосереджених біля кордону російських військ недостатньо для повномасштабного наступу Росії.

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Такого висновку дійшли у Міжнародній кризовій групі (ICG), аналітики вважають, що ймовірність повторення кривавого сценарія 2014 року є низькою.

– Проте, нарощування військ може створити грунт для протистояння, у якому Україні доведеться обирати між бездіяльністю перед обличчям повторюваних провокацій і діями, які Москва може використовувати як привід для подальшої ескалації, – йдеться у матеріалі ICG.

Також аналітики ICG припускають, що своїми діями на Донбасі Москва намагається змусити Україну піти на поступки і зазначають, що жодна західна країна не хоче воювати з Росією, попри свою стурбованість ситуацією.

Звернення президента Зеленського

20 квітня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, у якому звернувся до Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

Також Зеленський нагадав, що Росія відмовилася підтримати повне припинення вогню та запропонувала зустрітися на лінії розмежування.

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