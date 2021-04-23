Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский решил подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан, владельцем которой является Олег Гладковский.

— Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку, — пишет пресс-служба корпорации.

Гладковский также требует дать правовую оценку действиям НАБУ, которые якобы распространяют неправдивую информацию о нем и его семье.

Ситуация с семьей Гладковских

22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского — Игоря.

Его обвиняют в коррупционных схемах в оборонной сфере.

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Источник: Богдан