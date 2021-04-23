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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Гладковский подает в суд на НАБУ из-за преследований

Гладковский подает в суд на НАБУ из-за преследований

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский решил подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан, владельцем которой является Олег Гладковский.

— Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку, — пишет пресс-служба корпорации.

Гладковский также требует дать правовую оценку действиям НАБУ, которые якобы распространяют неправдивую информацию о нем и его семье.

Ситуация с семьей Гладковских

22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского — Игоря.

Читайте
НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского из-за коррупции в оборонке

Его обвиняют в коррупционных схемах в оборонной сфере.

Больше новостей об Олеге Гладковском и его семье читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Богдан

Фото: УНИАН

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