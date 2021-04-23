Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вирішив подати до суду на Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє прес-служба корпорації Богдан, власником якої є Олег Гладковський.

– Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору, має отримати правову оцінку, – пише прес-служба корпорації.

Гладковський також вимагає надати правову оцінку діям НАБУ, які нібито поширюють неправдиву інформацію про нього і його родину.

Ситуація з сім’єю Гладковських

22 квітня 2021 року НАБУ оголосило у розшук сина Олега Гладковського – Ігоря.

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Його звинувачують у корупційних схемах в оборонній сфері.

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Джерело: Богдан