Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вирішив подати до суду на Національне антикорупційне бюро.
Про це повідомляє прес-служба корпорації Богдан, власником якої є Олег Гладковський.
– Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору, має отримати правову оцінку, – пише прес-служба корпорації.
Гладковський також вимагає надати правову оцінку діям НАБУ, які нібито поширюють неправдиву інформацію про нього і його родину.
Ситуація з сім’єю Гладковських
22 квітня 2021 року НАБУ оголосило у розшук сина Олега Гладковського – Ігоря.
Його звинувачують у корупційних схемах в оборонній сфері.
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Джерело: Богдан