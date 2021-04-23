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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Гладковський подає до суду на НАБУ через переслідування

Гладковський подає до суду на НАБУ через переслідування

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вирішив подати до суду на Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє прес-служба корпорації Богдан, власником якої є Олег Гладковський.

– Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору, має отримати правову оцінку, – пише прес-служба корпорації.

Гладковський також вимагає надати правову оцінку діям НАБУ, які нібито поширюють неправдиву інформацію про нього і його родину.

Ситуація з сім’єю Гладковських

22 квітня 2021 року НАБУ оголосило у розшук сина Олега Гладковського – Ігоря.

Читайте
НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського через корупцію в оборонці

Його звинувачують у корупційних схемах в оборонній сфері.

Більше новин про Олега Гладковського та його родину читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Богдан

Фото: УНІАН

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