Это агрессия РФ: представители Украины, Литвы и Польши подписали заявление по Донбассу

Представители Украины, Польши и Литвы объявили совместное заявление о поддержке Украины и осуждения агрессивных действий России. В Широкино на Донбассе они подписали соответствующий документ.

Так, вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас подчеркнул, что война на Донбассе — это агрессия РФ.

— Братья, вы не одни. Мы воочию увидели проблему Европы и мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и это — России, — заявил он.

В то же время вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская поддержала своего коллегу.

— Я видела уже не одну войну. Я наблюдала ее не только в Украине, но и в Грузии, — добавила чиновник.

По ее словам, их объединяет одна вещь: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого — РФ.

— Именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли, — подчеркнула она.

В городской ОГА сообщили, что первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, Гошевская и Саударгас посетили Мариупольский порт, КПВВ Гнутово и поселок Широкино, где подписали заявление о поддержке украинского государства и осуждения российской агрессии.

Обострение на Донбассе

Недавно ОБСЕ зафиксировала, что Россия накапливает войска на Донбассе.

Также на оккупированной территории обнаружили 269 единиц различного типа вооружений и техники РФ.

Почти на всех полигонах расположены бронированные машины — всего 113 единиц.

Источник: Донецкая ОГА

Фото: Донецкая ОГА