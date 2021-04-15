Російські збройні формування продовжують накопичувати свою військову техніку, порушуючи лінію відводу на Донбасі.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки, що були розміщені на окупованій території з порушеннями.
Також безпілотники ОБСЄ зафіксували 11 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм та 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба калібру 122 мм біля Бугаївки. На полігоні поблизу Шимшиновки – одну протитанкову гармату Рапіра калібру 100 мм.
Значну кількість військової техніки та озброєння виявили за лінією відведення, але вони перебували за межами виділених місць зберігання.
Зокрема, на полігоні біля Бугаївки – три зенітно-ракетних комплексів 9К35 Стріла-10, 24 танки (Т-64 – 13 од., Т-72 – 11 од.), а також п’ять мінометів калібру 120 мм Сани.
Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм, 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба, калібру 122 мм та чотири протитанкові гармати МТ-12 Рапіра калібру 100 мм.
На полігоні біля Круглика – 23 танки (Т-64 – 21 од., Т-72 – 2 од.), а на полігоні поблизу Шимшиновки – 11 танків Т-72 і самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм Нона-С. Ще 20 танків невстановленого типу зафіксовано на полігоні біля Тернового.
Практично на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць.
— Такими діями збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати досягнуті Мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування, – заявили в штабі.
Також місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Факти глушіння безпілотників зафіксували над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий. Також один раз обмежили свободу пересування патруля ОБСЄ.
Загострення ситуації на Сході України
З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України.
Крім того, фіксується загострення на Донбасі.
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