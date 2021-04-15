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Факти / Україна
Марія Степанюк |

РФ накопичує техніку на Донбасі – місія ОБСЄ зафіксувала 269 одиниць озброєння

Російські збройні формування продовжують накопичувати свою військову техніку, порушуючи лінію відводу на Донбасі.

Російські танки Т 72

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки, що були розміщені на окупованій території з порушеннями.

Також безпілотники ОБСЄ зафіксували 11 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм та 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба калібру 122 мм біля Бугаївки. На полігоні поблизу Шимшиновки – одну протитанкову гармату Рапіра калібру 100 мм.

Значну кількість військової техніки та озброєння виявили за лінією відведення, але вони перебували за межами виділених місць зберігання.

Зокрема, на полігоні біля Бугаївки – три зенітно-ракетних комплексів 9К35 Стріла-10, 24 танки (Т-64 – 13 од., Т-72 – 11 од.), а також п’ять мінометів калібру 120 мм Сани.

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Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм, 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба, калібру 122 мм та чотири протитанкові гармати МТ-12 Рапіра калібру 100 мм.

На полігоні біля Круглика – 23 танки (Т-64 – 21 од., Т-72 – 2 од.), а на полігоні поблизу Шимшиновки – 11 танків Т-72 і самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм Нона-С. Ще 20 танків невстановленого типу зафіксовано на полігоні біля Тернового.

Практично на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць.

— Такими діями збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати досягнуті Мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування, – заявили в штабі.

Також місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Факти глушіння безпілотників зафіксували над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий. Також один раз обмежили свободу пересування патруля ОБСЄ.

Загострення ситуації на Сході України

З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України.

Крім того, фіксується загострення на Донбасі.

Детальніше про ситуацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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