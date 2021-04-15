Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки , що були розміщені на окупованій території з порушеннями.

Російські збройні формування продовжують накопичувати свою військову техніку, порушуючи лінію відводу на Донбасі.

Значну кількість військової техніки та озброєння виявили за лінією відведення, але вони перебували за межами виділених місць зберігання.

Також безпілотники ОБСЄ зафіксували 11 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм та 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба калібру 122 мм біля Бугаївки. На полігоні поблизу Шимшиновки – одну протитанкову гармату Рапіра калібру 100 мм.

Зокрема, на полігоні біля Бугаївки – три зенітно-ракетних комплексів 9К35 Стріла-10, 24 танки (Т-64 – 13 од., Т-72 – 11 од.), а також п’ять мінометів калібру 120 мм Сани.

Поблизу Мирного виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 Гвоздика калібру 122 мм, 12 причіпних гаубиць Д-30 Жаба, калібру 122 мм та чотири протитанкові гармати МТ-12 Рапіра калібру 100 мм.

На полігоні біля Круглика – 23 танки (Т-64 – 21 од., Т-72 – 2 од.), а на полігоні поблизу Шимшиновки – 11 танків Т-72 і самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм Нона-С. Ще 20 танків невстановленого типу зафіксовано на полігоні біля Тернового.

Практично на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць.

— Такими діями збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати досягнуті Мінські домовленості з метою подальшої дестабілізації ситуації безпеки вздовж всієї лінії розмежування, – заявили в штабі.

Також місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботи з боку бойовиків. Факти глушіння безпілотників зафіксували над населеними пунктами Заїченко, Голубівка, Красний Лиман, Сміливе, Новогригорівка і Довгий. Також один раз обмежили свободу пересування патруля ОБСЄ.

Загострення ситуації на Сході України

З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України.

Крім того, фіксується загострення на Донбасі.

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