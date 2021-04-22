Це агресія РФ: представники України, Литви та Польщі підписали заяву щодо Донбасу

Представники України, Польщі та Литви оголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії. У Широкиному на Донбасі вони підписали відповідний документ.

Так, віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударґас наголосив, що війна на Донбасі – це агресія РФ.

– Браття, ви не самі. Ми на власні очі побачили проблему Європи і світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і це – Росії, – заявив він.

Водночас віце-маршал Сейму Республіки Польща Малгожата Гошевська підтримала свого колегу.

– Я бачила вже не одну війну. Я спостерігала її не лише в Україні, а й у Грузії, – додала чиновник.

За її словами, їх об’єднує одна річ: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя, і винуватець цього – РФ.

– Саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі, – наголосила вона.

В міській ОДА повідомили, що перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, Гошевська та Саударґас відвідали Маріупольський порт, КПВВ Гнутове та селище Широкине, де підписали заяву про підтримку української держави та засудження російської агресії.

Загострення на Донбасі

Нещодавно ОБСЄ зафіксувала, що Росія накопичує війська на Донбасі.

Також на окупованій території виявили 269 одиниць різного типу озброєнь і техніки РФ.

Майже на всіх полігонах розташовані броньовані машини – всього 113 одиниць.

Джерело: Донецька ОДА

Фото: Донецька ОДА